Ліга Європи

Голкіпер Шахтаря став героєм серії пенальті.

У четвер, 23 лютого, донецький Шахтар пройшов Ренн у стикових матчах Ліги Європи. Велика доля заслуги у цьому належить голкіперу "гірників" Анатолію Трубіну, який парирував 3 з 7 ударів у післяматчевій серії.

Цілком логічно, що 21-річний український воротар потрапив до числа претендентів на звання найкращого гравця тижня у Лізі Європи. Його "опоненти" — Анхель Ді Марія з Ювентуса, Флоріант Віртц із Баєра та Йосип Юранович з Уніона.

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