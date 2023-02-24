Ліга Європи

Наставник італійської команди поділився своїми думками після гри із Зальцбургом.

Головний тренер Роми Жозе Моурінью прокоментував перемогу своєї команди у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи проти австрійського Зальцбурга (2:0).

"Це була чудова Рома, яка досягла важливого результату, і чудово виступила на всіх рівнях. Гравці ще раз показали, що вони команда, яка виявляє співчуття та грає з симпатією.

Мені все сподобалося, але я хочу відзначити персонал клубу, який зробив фантастичну роботу. Я завжди кажу, що ми, тренери, — кінцевий продукт багатьох, але фахівці, поряд зі мною, виконали дуже копітку роботу, щоб допомогти мені підготувати команду якнайкраще.

Ми здобули блискучу перемогу над командою з Ліги чемпіонів, яка має високу якість. Я переживав за результат, але матч був дуже спокійний, домінований, з нульовими ризиками. Ми завжди тримали гру під контролем", — наводить слова Моурінью Sky Sport Italia.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Рома – Зальцбург.