Наставник італійської команди поділився своїми думками після гри із Зальцбургом.
Жозе Моурінью, Getty Images
24 лютого 2023, 15:08
Головний тренер Роми Жозе Моурінью прокоментував перемогу своєї команди у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи проти австрійського Зальцбурга (2:0).
"Це була чудова Рома, яка досягла важливого результату, і чудово виступила на всіх рівнях. Гравці ще раз показали, що вони команда, яка виявляє співчуття та грає з симпатією.
Мені все сподобалося, але я хочу відзначити персонал клубу, який зробив фантастичну роботу. Я завжди кажу, що ми, тренери, — кінцевий продукт багатьох, але фахівці, поряд зі мною, виконали дуже копітку роботу, щоб допомогти мені підготувати команду якнайкраще.
Ми здобули блискучу перемогу над командою з Ліги чемпіонів, яка має високу якість. Я переживав за результат, але матч був дуже спокійний, домінований, з нульовими ризиками. Ми завжди тримали гру під контролем", — наводить слова Моурінью Sky Sport Italia.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Рома – Зальцбург.