Ліга Європи

Коуч нідерландської команди відзначив український колектив.

Головний тренер майбутнього суперника Шахтаря в 1/8 Лізі Європи Феєноорда Арне Слот прокоментував результати жеребкування.

"Ми зіграємо проти сильного суперника, але вони грають не у своїй країні. Причина, звичайно, жахлива, але мені здається, що всім подобається грати вдома, бо ти хочеш, щоб за тобою стояли твої вболівальники. В іншій країні цей стадіон, найімовірніше, не буде повністю заповнений їхніми власними вболівальниками. Тому мені не здається проблемою, що першу гру ми граємо на виїзді

Те, що я знаю про них, стосується минулого. Коли Роберто Де Дзербі був їхнім тренером, вони грали у феноменально красивий футбол. Але це було з іншими гравцями та іншим тренером. Останнім часом я мало бачив їхню гру, включаючи вчорашній вечір", — цитує Слота vi.nl.

Раніше повідомлялося, що Трубін претендує на звання найкращого гравця тижня у Лізі Європи.