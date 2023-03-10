Ліга Європи

Керманич Шахтаря висловився про поточну форму українського форварда своєї команди після травми.

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА донецький Шахтар зіграв унічию з нідерландським Феєнордом (1:1).

Головний тренер "гірників" Ігор Йовічевіч розповів, чому нападник його команди Мар'ян Швед поки не готовий виходити на поле з перших хвилин.

"Слід поважати процес відновлення та фізіологію, п’ять місяців без ігрової практики – це багато. Я б і зараз поставив його у склад, але не можу, бо дуже великим є ризик повторної травми. Спочатку він гратиме по 20–30 хвилин, десь тайм, а вже потім отримає повноцінне навантаження. Безсумнівно, своєю якістю він би допоміг нам. У матчі з Лейпцигом Швед уже показував, наскільки може бути вирішальним гравцем. Але ми поважаємо процес відновлення і не хочемо футболіста втратити.

До всіх проблем додалося ще й те, що Матвієнко і Топалов іще вчора хворіли. Результат відображає внутрішню суть гравців. Ми не десь у третій лізі, це – топрівень. Ми підійшли до матчу з можливим чемпіоном Нідерландів без п’ятьох футболістів обойми, до того ж Криськів щойно відновився. Повинні знову набирати обертів, ще й дорога своє бере.

З України сюди добиратися 20 годин, потім ще 20 годин повинні їхати до Кривого Рогу, щоб зіграти матч чемпіонату. Вирішальний поєдинок буде в пеклі Роттердаму, але ми гратимемо на перемогу. Ми забрали очко і додали балів до загального рейтингу України, чим дуже пишаємося", — цитує слова Йовічевіча офіційний сайт Шахтаря.

Поєдинок-відповідь поміж нідерландським Феєнордом та донецьким Шахтарем відбудеться 16 березня. Дивитися відео голів та огляд пешого матчу ви можете на Football.ua.