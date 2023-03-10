Ліга Європи

Football.ua оцінює дії футболістів донецького Шахтаря в поєдинку Ліги Європи УЄФА.

І якщо в матчах проти французького Ренна футбол для донецького Шахтаря мав загострений по обидва боки характер, то в першій зустрічі проти нідерландського Феєнорда команді Ігора Йовічевіча довелось звикати до геть іншого стилю суперників. Футболісти Арне Слота рівномірно тисли на ворота українського колективу впродовж усього ігрового часу, і зрештою забили гол, на який цілком награли. Добре, що незадовго до цього "гірники" також змогли несподівано відзначитись, тож на нас очкує друга частина дуелі, на сценарій якої точно матиме вплив поповнення кадрових резервів Шахтаря.

Football.ua оцінює гру футболістів донецького Шахтаря у матчі на стадіоні Війська Польського (за 10-бальною шкалою).

Шахтар Донецьк

Анатолій Трубін — 9,0. Загальна кількість ударів убік воріт Шахтаря цього вечора була непристойно великою, проте безпосередньо в площину було завдано лише шість пострілів. П’ять із них потягнув Анатолій Трубін, і, безперечно, нам запам’ятався карколомний стрибок за ударом головою від Данило в другому таймі. Черговий якісний матч від українця, якого ми вже повноцінно сприймаємо в якості майбутнього великого трансферу з УПЛ.

Лукас Тейлор — 5,0. Помітний акцент під час своїх наступів команда Арне Слота робила саме на лівий фланг, де суперників мав зустрічати бразильський виконавець, допомога якого знадобилась на тлі дискваліфікації Юхима Коноплі. У першому таймі Тейлор лише пару разів необачно відкривав простір у себе за спиною, але після перерви подібні помилки траплялись значно частіше, і зрештою призвели до пропущеного м’яча. І нікому при цьому вже не буде цікаве, скільки саме перехопив закидань на свій бік поля бразилець.

Микола Матвієнко — Ярослав Ракицький — 6,0. Центр захисту донецького Шахтаря цього разу був представлений двома шульгами, що становило певні ризики в глобальному контексті гри, проте на досвіді Матвієнко та Ракицький провели доволі непоганий матч. Ярослав ще й гол примудрився забити в такому стилі, що й не кожен нападник зможе повторити. У підсумку, колись найбільш проблемна ланка побудови "гірників" провела непоганий матч навіть на тлі суцільної облоги збоку суперників.

Дмитро Топалов — 5,5. Поява номінального флангового нападника зліва в захисті за умови відсутності інших варіантів була прогнозованою для тих уболівальників, хто витратив трохи вільного часу під час зимової павзи для перегляду контрольних матчів Шахтаря в Туреччині. Тоді в Топалова, певна річ, було набагато більше свободи в атакувальних діях і мінімальна кількість роботи безпосередньо на руйнування чужих атак. Цього ж вечора все було навпаки, і Дмитру було важко стримувати більш досвідченого Джаханбахша, і зрештою саме з його флангу прийшла гольова подача.

Тарас Степаненко — 6,0. Суперники Шахтаря за попередніми міжнародними матчами старанно уникали протистоянь у центральній зоні перед штрафним, тож капітану "гірників" доводилось самостійно шукати для себе викликів. Але Феєнорд обрав таку побуду в атаці, що основний креативний кулак команди Слота збирався саме поблизу Степаненка, і тому вже було дійсно складно стримувати велике скупчення виконавців. Чотири рази Тараса обіграли один-в-один, що доволі багато, із огляду на попередні зустрічі, проте це не завадило українцю якісно підчищати випадкові позиційні огріхи решти гравців оборони.

Олександр Зубков — 5,5. І якщо в суперників на правому фланзі атаки діяв Джаханбахш, то Шахтар робив акцент на використання Зубкова в аналогічній зоні своєї побудови. Однак у підсумку вийшло так, що Олександр мав більше дивитись собі за спину в очікуванні на потенційну помилку Тейлора, і в підсумку нападник назбирав дій у захисті ледь не стільки ж, скільки бразильський партнер.

Артем Бондаренко — 5,5. Поступово суперники Шахтаря все більше уваги починають приділяти центральному півзахисникові, через що він не отримує настільки багато простору та часу в атаці. Бондаренка в цьому матчі опікали групою з двох-трьох гравців, тому він зрештою відправився на допомогу Степаненку в спробі стримувати Феєнорд.

Георгій Судаков — 6,0. Добряче прилетіло в потилицю півзахиснику Шахтаря ще на самому початку гри, після чого було помітно, як важко йому вдавалось приходити до тями. Звідси, напевно, і така яскрава реакція на гольову подачу з кутового на Ракицького. Проблема Шахтаря полягала в тому, що Георгій не міг не продовжити цю гру, навіть із запамороченням, оскільки гравця з аналогічними характеристиками в обоймі резервістів Йовічевіч не має.

Дмитро Криськів — 5,5. Раптове "зникнення" півзахисника на матч-відповідь проти Ренна тоді викликало багато питань та шкодувань стосовно відсутності Криськіва. Цього ж разу він з’явився на полі з перших хвилин, але належної якості без ігрового тонусу команді не дав. Кілька спроб обіграти суперників були невдалими, на чому дії футболіста в атаці себе вичерпали, і він разом із усіма відправився відпрацьовувати в захисті аж до моменту заміни.

Лассіна Траоре — 5,0. Шахтар практично не мав м’яча в атаці, тож звідки його міг отримати до своїх ніг нападник таранного типу? Через Траоре намагались грати як через стовпа, проте суперники неначе не злазили з його могутніх плечей, і в підсумку Лассіна завершив гру навіть без удару по чужих воротах.

Кевін Келсі — 5,0. "Зимовий" новачок донеччан, що вийшов на заміну Траоре, не зміг змінити перебіг справ команди в нападі, хоча й намагався звичним для себе чином чіплятись за м’ячі. Келсі належить до футболістів такого штибу, які будуть чекати на передачі партнерів у чужому штрафному, і завершувати атаки. Але що робити, якщо подібних випадів у команди обмаль протягом усієї гри?

Невен Джурасек — 5,0. Хорватський виконавець з’явився на полі в пошуках м’яча в центрі поля, і при цьому за пів години зробив майже стільки ж доторків, скільки до цього за вдвічі більший відтинок гри встиг зробити Криськів, якого Джурасек замінив. Проте це було лише володіння заради володіння, тому суттєвої користі Шахтар від цієї заміни не отримав.

Мар’ян Швед — 5,0. Потрібно багато часу для того, аби нападник повернувся до тієї форми, яка була в нього перед отриманням важкої травми. І погана новина для Шахтаря полягає в тому, що команда Йовічевіча цього часу не має. У звітній грі Мар’ян отримав змогу відчути м’яч в офіційній зустрічі, але корисними діями не відзначався.

Іван Петряк, Єгор Назарина — останні дві заміни закарбувались у пам’яті тільки завдяки невдалому виконанню штрафного удару від Назарини від самої появи на полі.

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