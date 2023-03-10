Ліга Європи

Півзахисник відзначив суттєву позначку у матчі з Феєнордом.

Донецький Шахтар у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи зіграв внічию з голландським Феєнордом (1:1).

Для капітана "гірників" Тараса Степаненка цей матч став 380 у футболці команди. Завдяки цьому він увійшов у ТОП-5 гравців Шахтаря за кількістю матчів, повідомляє офіційний Telegram-канал.

Більше мають лише Сергій Ященко (444 матчі), Андрій Пятов (481), Михайло Соколовський (485) та Даріо Срна (536).

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що головний рекордсмен команди Срна став спортивним директором Шахтаря.