Україна

Крім них на нагороду претендують Судаков та Бондаренко.

Прес-служба донецького Шахтаря у каналі Telegram оголосила претендентів на звання найкращого гравця команди за підсумками лютого.

На нагороду найкращому футболісту "гірників" претендують чотири футболісти — Анатолій Трубін, Тарас Степаненко, Георгій Судаков та Артем Бондаренко.

Проголосувати за одного з кандидатів можна у Telegram-каналі "гірників".

Минулого місяця Шахтар провів два матчі у плей-оф Ліги Європи проти Ренна та перенесену гру проти Миная.

Після 14 ігор Шахтар набрав 33 очки та посідає друге місце у турнірній таблиці УПЛ, відстаючи від Дніпра-1 на два бали.