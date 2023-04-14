Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи, що відбувся 13 квітня 2023 року, 22:00.

Манчестер Юнайтед у першому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи на своєму полі втратив перемогу над Севільєю (2:2).

У першому таймі команда Еріка тен Гага домінувала на полі, що призвело до двох м'ячів у виконанні Забітцера.

Однак у другому таймі пішли невдачі для "червоних дияволів". Спочатку автогол Маласії на 84 хвилині, потім травма Мартінеса, коли замін вже не було, і насамкінець автогол Магвайра.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Манчестер Юнайтед — Севілья в 1/4 фіналу Ліги Європи-2022/23:

Манчестер Юнайтед — Севілья 2:2

Голи: Забітцер, 14, 21 — Маласія, 84 (авт.), Магвайр, 90+2 (авт.)

Манчестер Юнайтед: де Хеа — Ван-Біссака, Варан (Магвайр, 46), Мартінес, Маласія — Каземіро, Забітцер — Антоні (Пеллістрі, 80), Фернандеш (Еріксен, 62), Санчо (Еланга, 62) — Марсьяль (Веггорст, 62).



Севілья: Буну — Монтіель, Ньянзу (Сусо, 73), Маркао, Акунья — Фернандо, Гудель — Окампос, Ракітич, Торрес (Навас, 46) — Ламела (Ен-Несірі, 66).



Попередження: Фернандеш, Пеллістрі — Монтіель, Ракітич, Ламела, Гудель, Акунья.