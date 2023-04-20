Ліга Європи

Хавбек "червоних дияволів" поділився своїми думками напередодні гри з Севільєю.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Крістіан Еріксен прокоментував майбутній матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги Європи проти Севільї.

"У першому матчі ми дозволили Севільї зберегти інтригу в цьому протистоянні. Ми контролювали перебіг гри протягом 60 хвилин.

У них часто мінялися тренери протягом сезону, але тепер вони починають перемагати. Севілья має гарну команду з класними гравцями", — наводить слова Еріксена прес-служба УЄФА.

Перша гра, яка пройшла у Манчестері, завершилася з рахунком 2:2.

Нагадаємо, матч Севілья — МЮ відбудеться сьогодні, 20 квітня, о 22:00 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.