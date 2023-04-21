Ліга Європи

Дивіться найцікавіші моменти поєдинку Ліги Європи, який відбувся 20.04.2023 о 22:00.

Лісабонський Спортінг у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи розійшовся миром з туринським Ювентусом (1:1).

На гол "старої синьйори" у виконанні Рабіо, господарі поля відповіли влучним ударом Едвардса на 20 хвилині, який реалізував пенальті.

Зазначимо, що у першій грі було зафіксовано перемогу Ювентуса з рахунком 1:0.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Спортінг — Ювентус в 1/4 фіналу Ліги Європи-2022/23:

Спортінг — Ювентус 1:1

Голи: Едвардс, 20, пенальті — Рабіо, 9.

Спортінг: Адан — Діоманде, Коатес, Інасіу (Рейс, 81) — Ексгаю, Угарте, Моріта, Сантуш (Гомес, 87) — Гонсалвеш, Едвардс, Трінкау (Черміті, 81).

Ювентус: Щенсний — Данілу, Бремер (Гатті, 73), Сандро — Куадрадо, Рабіо, Локателлі, Міретті (Погба, 72), К'єза (Костич, 78) — Ді Марія, Влахович (Мілік, 71).

Попередження: Угарте, Едвардс — Гатті, Погба.