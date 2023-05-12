Карло Анчелотті розповів, кого поставить у ворота в матчі з Хетафе.
АНДРІЙ ЛУНІН, GETTY IMAGES
12 травня 2023, 15:42
Наставник Реала Карло Анчелотті спростував чутки про те, що в матчі з Хетафе у воротах зіграє Андрій Лунін.
"Ми хочемо виграти завтра. Наша увага не сфокусована на Сіті. Ми проведемо дуже складну гру проти команди, яка бореться за виліт, тому я використаю свіжий та енергійний склад. Деякі гравці втомилися, тому я не буду ризикувати.
Куртуа гратиме завтра. Він один з найкращих у світі. Добре грає руками та ногами. Ми знаємо його якості.
Побачимо, чи вийде у старті Вінісіус. Також Ферлан Менді та Себальос повернуться до гри", — сказав Анчелотті.
Цього сезону Лунін провів 12 поєдинків, з яких чотири на нуль при 13 пропущених м'ячах.
Чинний контракт українця з Реалом розрахований до літа 2024 року.
Раніше повідомлялося, що Лунін хоче продовжити контракт з Реалом.