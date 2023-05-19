Ліга Європи

Португалець виграв усі фінали до цього.

Рома в рамках поєдинку-відповіді півфіналу Ліги Європи грала на виїзді проти Баєра, здобула нічийний результат та вийшла в фінал турніру.

Для головного тренера римлян Жозе Моурінью це вже шостий єврокубковий фінал. До цього він виграв в усіх, а саме фінали Ліги чемпіонів-2003/04 та -2009/10 з Порту та Інтером відповідно, Ліги Європи-2016/17 з Манчестер Юнайтед, Кубка УЄФА-2002/03 з Порту, а також Ліги конференцій-2021/22 з Ромою.

Зазначимо, що у фіналі Рома зіграє з переможцем пари Севілья — Ювентус, які не змогли визначити переможця в основний час.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Парі Сен-Жермен має намір запросити Моурінью.