Ліга Європи

Гравець римської Роми висловився після усвідомлення, що команда зіграє у фіналі Ліги Європи.

Захисник Роми Браян Крістанте прокоментував вихід у фінал Ліги Європи. Нагадаємо, на стадії 1/2 фіналу римляни здолали леверкузенський Баєр з загальним рахунком 1:0.

"Це була складна гра з самопожертвою. Усі були блискучими, включно з тими, хто виходив з лави запасних. Це була важка боротьба, два фінали за два роки – велике досягнення. Як команда ми зробили велику справу.

Тренер завжди просить нас грати з урахуванням цих цінностей. Якби ми не грали так, як він просив нас, ми б не виграли.

Мені не так комфортно грати центрального захисника, тому завжди повинен бути на 100% зосередженим", - сказав Крістанте в коментарі Roma Press..

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Баєр — Рома у Лізі Європи-2022/23.