Ліга Європи

Слова гравця Роми перед фінальним матчем Ліги Європи.

Захисник Роми Кріс Смоллінг висловився напередодні фіналу Ліги Європи проти Севільї.

"Усі матчі особливі, але фінали кубкових турнірів запам'ятовуються надовго, і не має значення, як саме ти зіграєш. Як би цей матч не закінчився, ти пам'ятатимеш його навіть через кілька років після завершення кар'єри.

Сподіваюся, для нас це будуть дуже добрі спогади. Треба віддати всі сили, тому що пам'ятатимеш про це завжди", — сказав Смоллінг.

Нагадаємо, початок матчу Севілья — Рома заплановано на сьогодні, о 22:00. Стежте за подіями зустрічі на нашому сайті.