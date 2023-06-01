Ліга Європи

Коментар гравця переможців Ліги Європи.

Півзахисник Севільї Ерік Ламела прокоментував перемогу у фіналі Ліги Європи над Ромою — 1:1 (4:1 по пенальті).

"Це приголомшливо – про більше і не мрію. Неймовірні відчуття. Ми будемо дуже щасливими. То була важка гра. Рома успішно оборонялася, було складно відшукати вільну зону на полі та створити гострий момент", — цитує гравця офіційний сайт УЄФА.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Севілья — Рома в Лізі Європи УЄФА.