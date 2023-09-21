Завершився матч стартового туру групового етапу Ліги Європи.
Юніон Сент-Жилуаз - Тулуза, ФК Тулуза
21 вересня 2023, 22:05
Сьогодні, 21 вересня, відбувся матч стартового туру групового етапу Ліги Європи у групі Е, в якому бельгійський Юніон Сент-Жилуаз поділив очки із французькою Тулузою.
Матч закінчився із рахунком 1:1. На гол гостей у виконанні Даллінги, який реалізував пенальті наприкінці першого тайму, господарі поля відповіли влучним ударом Амури в середині другого тайму.
Додамо, що у паралельному матчі групи Ліверпуль у гостях обіграв австрійський ЛАСК із рахунком 3:1.
Юніон Сент-Жилуаз — Тулуза 1:1
Голи: Амура, 69 — Даллінга, 45+3 (з пенальті).