Ліга Європи

Football.ua вирішив згадати минулі часи у взаєминах помаранчевих і біло-блакитних.

У четвер, 15 лютого 2024 року, Шахтар зіграє проти Марселя в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи. Поєдинок пройде в Гамбурзі на стадіоні Фолькспаркштадіон. Початок зустрічі о 19:45 за київським часом.

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За весь час команди провели лише дві зустрічі між собою: у квітні 2009 року вони протистояли одна одній у чвертьфіналі Кубка УЄФА. Тоді "гірники" пройшли свого опонента за підсумками двох зустрічей (2:0, 2:1). Це той сезон, коли Шахтар виграв на той момент другий за значимістю європейський турнір.

09.04.2009 Шахтар — Марсель 2:0

Старт поєдинку змусив уболівальників Шахтаря відразу ж схопитися за голову, нарікаючи на нереалізовані можливості. Буквально на першій хвилині Ілсіньо справа здорово подав з правого флангу, але Фернандінью пробив прямо в руки Манданда! Ще за хвилину Срна гостро подавав у штрафний, проте м'яч, не знайшовши адресата у вигляді гравців у помаранчевих футболках, трохи розминувся з дальньою штангою. Після помилки Ілтона, який подарував гірникам м'яч, Ілсіньо вивів Луїса Адріано на удар, однак форвард пробив відверто жахливо.

Марсель нікуди не поспішав, продовжуючи очікувати свого шансу. Темп гри впав, апогеєм боротьби в центрі поля стала жовта картка Мбамі — за удар Жадсона. Ця картка могла так і залишитися єдиною в матчі, проте ближче до кінця поєдинку заробив гірчичник Іщенко, що не дасть змоги йому вийти на поле в матчі-відповіді.

Другий тайм також активніше почав Шахтар, але атаки донеччан завершення не знаходили. А через близько десяти хвилин почав нагнітати Марсель. Так, після боротьби Ньянга і Чигринського м'яч відскочив до Коне, який з кількох метрів послав м'яч поруч зі штангою. Трохи згодом Ілтон головою перевірив пильність Пятова. Загалом, підопічні Геретса різко перехопили ініціативу і мають право нарікати лише на свої невдачі... Пройшла комбінація за участю бразильського трикутника: Адріано — Фернандінью — Жадсон, чіткий удар останнього в кут.

У підсумку, Шахтар здобув домашню перемогу з рахунком 2:0 на своєму полі.

Шахтар — Марсель 2:0

Голи: Гюбшман 39, Жадсон 65.

Шахтар: Пятов - Срна, Чигринський, Іщенко, Рац - Фернандінью, Гюбшман, (Левандовські, 80), Гай - Ілсіньо, Жадсон (Вілліан 63) — Адріано (Гладкий 89)

Марсель: Манданда — Чівелі, Тайво, Хілтон, Шейру, Мірс — Зенден (Самасса 77), Ньянг, Коне, Кана — М'Бамі (Вальбуена 67)

Попередження: М'Бамі 27 — Іщенко 82.

​16.04.2009 Марсель — Шахтар 1:2

Перші хвилини, як і очікувалося, відстукали під диктування господарів. Божевільна підтримка трибун відчувалася повною мірою протягом усього першого тайму. На старті поєдинку Марсель, якого підганяли рідні глядачі, кинувся атакувати і придавив Шахтар усією своєю нинішньою вагою. Не обходилося і без везіння: так, наприклад, Коне на 5-й хвилині махнув ногою повз м'яч, трохи пізніше після ударів Цана і Шейру м'яч пролітав трохи вище поперечини.

На 29-й хвилині, зрештою, хлопці Геретса не реалізували ще один забійний момент. Тайво накидав у центр воротарського на Ньянга, однак Мамаду до м'яча не дістався, Коне ж аналогічно не дотягнувся на дальній штанзі. А ось Шахтар, який не мав до цього нічого, забив! Архіважливим і якоюсь мірою несподіваним голом відзначився Фернандінью. Жадсон віддав на "сімку" гірників, Ферна пробрався фактично до лицьової, але неймовірним чином проштовхнув м'яч у ближній кут! Необхідно відзначити своєрідний внесок Каборе — у підкаті він майстерно ткнув м'яч у ногу Фернандінью, який тієї самої секунди вирішив чи то прострілювати, чи то реально пробивати між Манданда і штангою.

Пропустивши, підопічні Геретса занервували, але продовжили гнути свою лінію. Гол Шахтаря ускладнив і без того складне становище Марселя — для підсумкового тріумфу портовикам потрібно було забивати чотири голи. Свої моменти дружно запоров Каборе і Тайво, але до кінця першої половини Олімпік таки зрівняв рахунок. За початок гольового відліку візьмемо подачу Каборе в район дальньої штанги. На удар головою Бен Арфа практично впритул Пятов зреагував, але француз туніського походження з метра розстріляв наші ворота — 1:1.

Старт другого тайму став відображенням старту поєдинку. Загалом, Марсель продовжував нагнітати, Шахтар грамотно оборонятися. Зрозуміло, частенько проскакували дальні і не дуже удари хлопців Геретса, але жоден із них не втілився в забитий м'яч. Особливо старався Шейру, але і йому не щастило. Ближче до кінця, коли Самасса змінив Вальбуена, він же і запоров один із моментів, махнувши ногою повз м'яч. А Шахтар поставив жирну крапку в цьому протистоянні вже в компенсований час. Адріано отримав пас із глибини, вийшов на Манданда і відправив м'яч між ніг кіпера.

За підсумками двох матчів Шахтар вийшов у наступну стадію турніру!

Марсель — Шахтар 1:2

Голи: Бен Арфа 43 — Фернандінью 30, Луїс Адріано 90+3.

Марсель: Манданда — Чивеллі, Тайво (Зенден 46), Хілтон, Шейру — Ньянг, Каборе, Коне, Кана, Бен-Арфа, Вальбуена (Самасса 66)

Шахтар: Пятов - Срна, Чигринський, Кучер, Рац - Хюбшман, Дуляй (Гай 45), Фернандінью (Левандовські 74) - Ілсіньо (Вілліан 56), Жадсон — Адріано

Попередження: Кана 21, Шейру 69, Ньянг 84 — Адріано 54, Вілліан 70.