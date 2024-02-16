На нагороду претендують чотири футболісти.
Рубен Лофтус-Чік, Getty Images
16 лютого 2024, 10:20
УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив імена претендентів на нагороду найкращому гравцю за підсумками перших матчів 1/16 фіналу Ліги Європи.
На нагороду претендують чотири футболісти:
- вінгер Бенфіки Анхель Ді Марія — дубль у ворота Тулузи (2:1), вісім створених моментів;
- півзахисник Мілана Рубен Лофтус-Чік — два забиті м'ячі у ворота Ренна (3:0) та 100% точних передач;
- нападник Галатасарая Мауро Ікарді — гол, два асисти та чотири створені моменти в поєдинку проти Спарти (3:2);
- півзахисник Карабаха Абделла Зубір — дубль та асист у матчі проти Браги (4:2), а також 84% точних передач.
Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.
Раніше повідомлялося, що вінгер Шахтаря Егіналду претендує на звання автора найкращого голу тижня у Лізі Європи.