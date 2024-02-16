Ліга Європи

На нагороду претендують чотири футболісти.

УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив імена претендентів на нагороду найкращому гравцю за підсумками перших матчів 1/16 фіналу Ліги Європи.

На нагороду претендують чотири футболісти:

- вінгер Бенфіки Анхель Ді Марія — дубль у ворота Тулузи (2:1), вісім створених моментів;

- півзахисник Мілана Рубен Лофтус-Чік — два забиті м'ячі у ворота Ренна (3:0) та 100% точних передач;

- нападник Галатасарая Мауро Ікарді — гол, два асисти та чотири створені моменти в поєдинку проти Спарти (3:2);

- півзахисник Карабаха Абделла Зубір — дубль та асист у матчі проти Браги (4:2), а також 84% точних передач.

Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.

Раніше повідомлялося, що вінгер Шахтаря Егіналду претендує на звання автора найкращого голу тижня у Лізі Європи.