У суперниках бразильця із Шахтаря ще три футболісти.
Егіналду, Getty Images
16 лютого 2024, 09:58
УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив імена претендентів на звання автора найкращого голу тижня за підсумками перших матчів 1/16 фіналу Ліги Європи.
До номінантів потрапив вінгер донецького Шахтаря Егіналду, який забив головою у ворота Марселя (2:2).
Крім бразильця на нагороду претендують нападник Мілана Рафаель Леау, Мауро Ікарді з Галатасарая та Анхело Пресіадо зі Спарти.
Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.
Раніше Football.ua оцінив дії футболістів донецького Шахтаря в поєдинку Ліги Європи УЄФА.