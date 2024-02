УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив імена претендентів на звання автора найкращого голу тижня за підсумками перших матчів 1/16 фіналу Ліги Європи.

До номінантів потрапив вінгер донецького Шахтаря Егіналду, який забив головою у ворота Марселя (2:2).

Крім бразильця на нагороду претендують нападник Мілана Рафаель Леау, Мауро Ікарді з Галатасарая та Анхело Пресіадо зі Спарти.

