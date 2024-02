Німецький фахівець Юрген Клінсманн звільнений з посади головного тренера збірної Південної Кореї, повідомляє ВВС.

Таке рішення було прийнято після поразки збірній Йорданії (0:2) в півфіналі Кубка Азії. Відзначимо, що 59-річний німець працював на цій посаді майже рік.

