Багато років клуб працює дуже ефективно у цьому напрямку.
Бенфіка Клуб - Getty Images
22 лютого 2024, 18:36
Академію Бенфіки визнали найдорожчою у світі серед усіх футбольних клубів - повідомляє Four Four Two.
За минулі роки з продажу своїх вихованців вона отримала понад 516 мільйонів євро.
Другим у цьому списку є Аякс, що заробив 376 мільйонів євро, далі йдуть Ліон (370 мільйонів), Реал Мадрид (364 мільйони) та Челсі (347 мільйонів).
Бенфіка виграла у Візели в минулому турі чемпіонату Португалії, а Анатолій Трубін відбив пенальті у цьому матчі.