Португалія

Багато років клуб працює дуже ефективно у цьому напрямку.

Академію Бенфіки визнали найдорожчою у світі серед усіх футбольних клубів - повідомляє Four Four Two.

За минулі роки з продажу своїх вихованців вона отримала понад 516 мільйонів євро.

Другим у цьому списку є Аякс, що заробив 376 мільйонів євро, далі йдуть Ліон (370 мільйонів), Реал Мадрид (364 мільйони) та Челсі (347 мільйонів).

Бенфіка виграла у Візели в минулому турі чемпіонату Португалії, а Анатолій Трубін відбив пенальті у цьому матчі.