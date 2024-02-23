Україна

Півзахисник криворізького Кривбасу Єгор Твердохліб — про прийдешній виїзний матч 18 туру УПЛ проти черкаського ЛНЗ.

Сьогодні, 23 лютого, відбудеться старт другої частини чемпіонату України. На стадіоні Колос в Ковалівці ЛНЗ прийматиме Кривбас. Перед грою півзахисник Кривбасу Єгор Твердохліб поділився думками щодо матчу з черкаським колективом.

"Все по плану, готуємось у доброму гуморі. Налаштовуємось показати хороший футбол та здобути необхідний результат. Знаємо, що суперник підсилився новими футболістами. Переглядали їх гру, розбирали. Збалансований колектив. Це вже не та команда, яка була в першій частині сезону.

Як сприйняли новину про часткове повернення глядачів на трибуни? Однозначно позитивно, адже ми граємо для вболівальників. Сподіваюсь, у найближчих домашніх матчах зможемо зіграти за підтримки криворіжців. Це тільки плюс для команди", - сказав футболіст.

Стартовий свисток пролунає о 15:30. Слідкувати за матчем можна в онлайн-трансляції на Football.ua.