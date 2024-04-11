Ліга Європи

Головний тренер Бенфіки Рогер Шмідт прокоментував прийдешню зустріч з Марселем.

Сьогодні, 11 квітня, Бенфіка та Марсель зіграють в першому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи. Перед грою наставник "орлів" Рогер Шмідт поспілкувався з пресою.

"Ми дуже добре виглядали в останніх матчах. Насолоджуємося гарним відрізком.

Ми досягли відмінних результатів, граючи на дуже високому рівні. І тепер у нас більше досвіду на міжнародному рівні", - сказав Шмідт.

Матч Бенфіка — Марсель розпочнеться о 22:00. Слідкувати за поєдинком можна в онлайн-трансляції на Football.ua.