Ліга Європи

Головний тренер Бенфіки Рогер Шмідт прокоментував перемогу над Марселем в першому чвертьфіналі Ліги Європи.

Бенфіка перемогла Марсель в першому чвертьфіналі Ліги Європи — 2:1. Після гри наставник "орлів" Рогер Шмідт відзначив нападника суперників Обамеянга.

"У них не було шансів забити, ми добре контролювали гру і вона була в хорошому темпі. Тоді ми втратили м’яч і мали шанс забити третій.

Обамеянг — розумний, він тримав м’яч і показав свою якість. На цьому рівні вам потрібно двічі зіграти на максимальному рівні, щоб пройти до наступного раунду.

Я вважаю, що ми зіграли добре, у нас були шанси забити третій гол. Це частина футболу, ми помилилися і ввели їх у гру, але ми виграли гру. Звичайно, ми могли досягти кращого результату, але тепер ми повинні показати у матчі-відповіді, що заслуговуємо на прохід у півфінал", — сказав Шмідт.

Бенфіка — Марсель 2:1 Відео голів та огляд матчу.