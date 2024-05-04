Склад визначався шляхом голосування вболівальників, представників клубів та експертів.
bundesliga.com
04 травня 2024, 14:27
Німецька Бундесліга на своєму офіційному сайті опублікувала символічну збірну за підсумками цього сезону.
Склад найкращих футболістів сезону чемпіонату Німеччини визначався шляхом голосування вболівальників, представників клубів та експертів.
Символічна збірна Бундесліги сезону-2023/24:
Воротар: Грегор Кобель (Боруссія Дортмунд);
Захисники: Джеремі Фрімпонг (Баєр), Джонатан Та (Баєр), Вальдемар Антон (Штутгарт), Алехандро Грімальдо (Баєр);
Півзахисники: Джамал Мусіала (Баварія), Граніт Джака (Баєр), Флоріан Вірц (Баєр);
Нападники: Серу Гірассі (Штутгарт), Гаррі Кейн (Баварія), Віктор Боніфас (Баєр).
Нагадаємо, чемпіоном цього сезону Бундесліги став леверкузенський Баєр.