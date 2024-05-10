Ліга Європи

Італієць вважає, що це гарна прикмета для футболу.

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні прокоментував вихід у фінал Ліги Європи.

"Фінал стане історичною подією. Для таких команд, як наша, це справді неймовірно, але це гарна прикмета для всіх.

Не знаю, чи можна сказати, що сьогодні ми були бездоганні, але ми безперечно домінували. Це у нас у крові. Ми докладаємо всіх можливих зусиль, щоб вести атакувальну гру за трьома різними напрямками.

Ми могли краще використати свої моменти: інтрига зберігалася доти, доки Руджері не забив фантастичний другий м'яч", — сказав Гасперіні.

Фінал Ліги Європи відбудеться 22 травня 2024 року у Дубліні (Ірландія).

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу-відповіді Аталанта — Марсель в 1/2 фіналу Ліги Європи-2023/24.