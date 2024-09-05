У заявку команди Олександра Шовковського потрапило 30 гравців, серед яких п'ять за списком Б.
ФК Динамо Київ
05 вересня 2024, 22:22
УЄФА на своєму офіційному опублікував заявку київського Динамо на основний етап Ліги Європи у сезоні-2024/25.
У заявку команди Олександра Шовковського потрапило 30 гравців, серед яких п'ять за списком Б.
Додамо, що у список заявлених гравців потрапили усі новачки "біло-синіх" — Браян Себальйос, Олександр Піхальонок, Валентин Рубчинський, Максим Брагару та Едуардо Герреро, підписаний учора.
Також зазначимо, що у списку присутній форвард Владислав Супряга, який, за інформацією ЗМІ, може вирушити до Зорі на правах оренди.
Воротарі: Бущан, Нещерет, Моргун, Ігнатенко*.
Захисники: Вівчаренко, Дячук*, Попов, Караваєв, Тимчик, Себальйос, Михавко, Біловар, Дубінчак.
Півзахисники: Бражко, Ярмоленко, Шепелєв, Волошин*, Шапаренко, Рубчинський, Андрієвський, Кабаєв, Малиш*, Буяльський, Брагару, Піхальонок, Михайленко.
Нападники: Ванат, Супряга, Герреро, Пономаренко*
* – список B
Нагадаємо, в основному етапі Ліги Європи Динамо зіграє проти Роми, Лаціо, Ференцвароша, Реала Сосьєдад, Вікторії Пльзень, Галатасарая, РФШ та Гоффенгайма.