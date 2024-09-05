Ліга Європи

У заявку команди Олександра Шовковського потрапило 30 гравців, серед яких п'ять за списком Б.

УЄФА на своєму офіційному опублікував заявку київського Динамо на основний етап Ліги Європи у сезоні-2024/25.

У заявку команди Олександра Шовковського потрапило 30 гравців, серед яких п'ять за списком Б.

Додамо, що у список заявлених гравців потрапили усі новачки "біло-синіх" — Браян Себальйос, Олександр Піхальонок, Валентин Рубчинський, Максим Брагару та Едуардо Герреро, підписаний учора.

Також зазначимо, що у списку присутній форвард Владислав Супряга, який, за інформацією ЗМІ, може вирушити до Зорі на правах оренди.

Воротарі: Бущан, Нещерет, Моргун, Ігнатенко*.

Захисники: Вівчаренко, Дячук*, Попов, Караваєв, Тимчик, Себальйос, Михавко, Біловар, Дубінчак.

Півзахисники: Бражко, Ярмоленко, Шепелєв, Волошин*, Шапаренко, Рубчинський, Андрієвський, Кабаєв, Малиш*, Буяльський, Брагару, Піхальонок, Михайленко.

Нападники: Ванат, Супряга, Герреро, Пономаренко*

* – список B

Нагадаємо, в основному етапі Ліги Європи Динамо зіграє проти Роми, Лаціо, Ференцвароша, Реала Сосьєдад, Вікторії Пльзень, Галатасарая, РФШ та Гоффенгайма.