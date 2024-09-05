Україна

Український форвард продовжить свою кар'єру у луганській Зорі.

Нападник київського Динамо Владислав Супряга продовжить свою кар'єру у Зорі, повідомляє FootballHub.

За інформацією джерела, 24-річний українець проведе найближчий сезон у складі луганської команди на правах оренди.

При цьому зазначається, що перед переходом у Зорю Владислав продовжив контракт з "біло-синіми" на один рік.

Цього сезону Супряга встиг провести п'ять поєдинків, але поки що без результативних дій.

Раніше повідомлялося, що Динамо підписало нападаючого Зорі Едуардо Герреро.