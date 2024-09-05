Український форвард продовжить свою кар'єру у луганській Зорі.
Владислав Супряга, ФК Динамо Київ
05 вересня 2024, 16:23
Нападник київського Динамо Владислав Супряга продовжить свою кар'єру у Зорі, повідомляє FootballHub.
За інформацією джерела, 24-річний українець проведе найближчий сезон у складі луганської команди на правах оренди.
При цьому зазначається, що перед переходом у Зорю Владислав продовжив контракт з "біло-синіми" на один рік.
Цього сезону Супряга встиг провести п'ять поєдинків, але поки що без результативних дій.
Раніше повідомлялося, що Динамо підписало нападаючого Зорі Едуардо Герреро.