Ліга Європи

Наставник "вовків" поділився своїми думками після гри з "біло-синіми".

Головний тренер Роми Іван Юрич прокоментував перемогу своєї команди у матчі Ліги Європи проти київського Динамо (1:0).

"Були моменти, коли мені справді подобалося те, що ми робили, а були й такі, коли я був менш вражений, коли нам все ще не вистачало впевненості. Але, якщо судити за загальними моментами, ударами та кутовими, ми повністю заслужили перемогу. Навіть ближче до кінця, коли ми трохи відступили та перевели гравців за лінію м'яча, ми дуже добре керували грою.

Наша гра в пресингу зараз чудова. Ми також дуже добре пресингували проти Інтера та Монци. Але ви маєте рацію: коли ви відбираєте м'яч, це найкращий час, щоб нанести удар по супернику, і ми поки що не такі гострі, як повинні бути. Ми попрацюємо над цим. Ми розглянемо свої помилки та постараємося бути кращими.

Мені дуже подобається Ле Фе. Я думаю, що він може зіграти набагато краще ніж зараз, але це була його перша гра. Він надзвичайно розумний. Він може стати лише кращим.

Я бачу Гуммельса на позиції Ндіки, і зараз ми граємо там дуже добре. Ндіка показує, на що він здатний, демонструє свої сильні сторони. Він ідеальний гравець для такої гри, тому у нього є перевага. Гуммельс — неперевершений професіонал, і він безперечно матиме можливості.

Бальданці грає дуже добре. Він прямолінійний і йде прямо до воріт, що є ключовим для форварда. Він також чудово справляється в обороні та робить це з великим інтелектом. У нас багато добрих молодих гравців. Залевскі теж блискуче виступив. Багато гравців грають добре, і я ними дуже задоволений, хоча їм ще є куди рости і вони можуть стати набагато кращими.

Пізіллі феноменальний талант. Він може грати краще, тому що іноді він занадто багато зміщується і йде з правильної позиції. Але для нього це все в новинку, і мені подобається його тренувати, бо він дуже талановитий. Він відчуває простір, добре контролює м'яч, він скромний. Він має багато чого. Повільно, але, він отримає свій ігровий час", — наводить слова Юрича прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Рома – Динамо Київ.