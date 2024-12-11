Ліга Європи

Олександр Караваєв поділився своїми думками перед грою з іспанським клубом.

Захисник київського Динамо Олександр Караваєв прокоментував майбутній матч шостого туру основного етапу Ліги Європи проти іспанського Реала Сосьєдада.

Матеріал підготовлено за підтримки Офіційного спонсора ФК Динамо Київ у матчах єврокубків GGBET.

"Звичайно, настрій позитивний, бойовий, тому що для нас кожна гра — як свято. Готуємося належним чином та чекаємо завтрашньої гри.

Звісно, ми вже дивилися матчі суперника на теоретичних заняттях, тренерський штаб показав нам дії гравців Реал Сосьєдада в атаці та обороні. Зробили висновки.

Дуже сильна команда в плані індивідуальних технічних якостей, дуже хороші гравці, плюс добре підкована в командних діях. Але ми розібрали, подивилися, де можемо зіграти на своїх сильних якостях, тому чекаємо завтрашньої гри, щоб це продемонструвати на полі.

Ми маємо показувати свої найкращі якості як команда загалом та кожен футболіст індивідуально на своїй позиції. Це міжнародний досвід проти опонентів, які грають у топ-чемпіонаті. І ти на фоні таких команд перевіряєш себе. Можна сказати, це хороший екзамен для нас", — наводить слова Караваєва прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Реал Сосьєдад — Динамо Київ відбудеться завтра, 12 грудня, розпочавшись о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.