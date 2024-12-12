Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 6-го туру основного етапу Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють Реал Сосьєдад та Динамо Київ.
Владислав Ванат, фото ФК Динамо Київ
12 грудня 2024, 21:11
Баскський Реал Сосьєдад та київське Динамо зіграють у шостому турі Ліги Європи УЄФА на Аноеті.
Іманоль Альгуасіль, після перемоги над Леганесом (3:0), використав із перших хвилин Оласагасті, Гонсалеса до півзахисту, тоді як Беккер повернеться до атаки.
Олександр Шовковський, на тлі перемоги над Олександрією (3:0), залучив до стартового складу Біловара та Дячука в трійці у центрі захисту, тоді як Караваєв та Дубінчак гратимуть на флангах, а Герреро та Рубчинський долучаться до атаки.
Реал Сосьєдад: Реміро — Арамбуру, Субельдія, Агерд, Муньйос — Кубо, Оласагасті, Гонсалес, Мендес — Оярсабаль, Беккер.
Запасні: Марерро, Одріосола, Оскарссон, Лопес, Гомес, Садік, Турр’єнтес, Сучич, Магунаселая, Марін, Мартін, Руперес.
Запасні: Нещерет, Моргун, Шепелєв, Ванат, Андрієвський, Кабаєв, Малиш, Тимчик, Буяльський, Брагару, Піхальонок.
Динамо Київ: Бущан — Біловар, Попов, Дячук — Караваєв, Бражко, Михайленко, Дубінчак — Волошин, Герреро, Рубчинський.
Гра Реал Сосьєдад — Динамо Київ почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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