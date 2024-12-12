Ліга Європи

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 6-го туру основного етапу Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють Реал Сосьєдад та Динамо Київ.

Баскський Реал Сосьєдад та київське Динамо зіграють у шостому турі Ліги Європи УЄФА на Аноеті.

Іманоль Альгуасіль, після перемоги над Леганесом (3:0), використав із перших хвилин Оласагасті, Гонсалеса до півзахисту, тоді як Беккер повернеться до атаки.

Олександр Шовковський, на тлі перемоги над Олександрією (3:0), залучив до стартового складу Біловара та Дячука в трійці у центрі захисту, тоді як Караваєв та Дубінчак гратимуть на флангах, а Герреро та Рубчинський долучаться до атаки.

Реал Сосьєдад: Реміро — Арамбуру, Субельдія, Агерд, Муньйос — Кубо, Оласагасті, Гонсалес, Мендес — Оярсабаль, Беккер.

Запасні: Марерро, Одріосола, Оскарссон, Лопес, Гомес, Садік, Турр’єнтес, Сучич, Магунаселая, Марін, Мартін, Руперес.



Динамо Київ: Бущан — Біловар, Попов, Дячук — Караваєв, Бражко, Михайленко, Дубінчак — Волошин, Герреро, Рубчинський.