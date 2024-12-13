Ліга Європи

Керманич Динамо відповів на одне питання після розгромної поразки від Сосьєдада, яка коштувала "біло-синім" участі у Лізі Європи.

У рамках шостого туру основного раунду Ліги Європи київське Динамо зазнало нищівної поразки в гостях від Реала Сосьєдад з рахунком 0:3, що зробило "біло-синіх" першою командою, яка вилетіла з цього розіграшу другого за престижем єврокубкового турніру.

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський відвідав післяматчеву пресконференцію, під час якої він почув та відповів лише на одне питання, яке йому поставив журналіст Football.ua Владислав Жиряков.

Матеріал підготовлено за підтримки Офіційного спонсору ФК Динамо Київ у матчах єврокубків GGBET.

"Що я сказав гравцям у роздягальні після першого тайму? Зробив зауваження з приводу тих моментів, які у нас були, і сказав, щоб ми грали так, як спочатку домовлялися", — заявив Олександр Шовковський, після чого пресконференція завершилася.

Дивитися відео голів та огляд матчу Реал Сосьєдад — Динамо Київ ви можете на Football.ua.