Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги Європи, що відбувся 12 грудня 2024 року.
Реал Сосьєдад — Динамо Київ, фото Динамо
13 грудня 2024, 00:45
У рамках шостого туру основного раунду Ліги Європи київське Динамо зазнало поразки від Реала Сосьєдад 0:3
Ця поразка залишила команду Шовковського без шансів пройти у 1/16 Ліги Європи.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Динамо Київ — Реал Сосьєдад у рамках 6 туру основного раунду Ліги Європи-2024/25:
Реал Сосьєдад — Динамо Київ 3:0
Голи: Оярсабаль, 18, 33, Беккер, 24
На 18-й хвилині Мікель Оярсабаль (Реал Сосьєдад) не забив пенальті (воротар).
Реал Сосьєдад: Реміро — Арамбуру (Одріосола, 57), Субельдія, Агерд, Муньйос — Кубо (Магунаселая, 57), Оласагасті, Гонсалес (Турр'єнтес, 78), Мендес (Марін, 46) — Оярсабаль (Оскарссон, 57), Беккер.
Динамо Київ: Бущан — Біловар, Попов, Дячук — Караваєв, Бражко (Піхальонок, 62), Михайленко, Дубінчак — Волошин (Брагару, 81), Герреро (Ванат, 62), Рубчинський (Кабаєв, 62).
Попередження: Одріосола, Магунаселая — Дубінчак, Брагару