Ліга Європи

Football.ua оцінює дії футболістів київського Динамо в поєдинку Ліги Європи УЄФА.

Ще після матчу проти італійської Роми треба було зробити висновок, що київське Динамо подумки завершило для себе єврокубковий сезон та планує вирішувати якісь питання виключно на внутрішній арені. Кажуть, це має допомогти спокійно переносити ось такі поразки не гірше, аніж усім відомий лікарський засіб. Команда Олександра Шовковського здійснила візит до Іспанії з туристичною метою, і навіть ганчір’я на трибунах від місцевих аборигенів не змусило "біло-синіх" пригадати почуття власної гідності. Зате третій комплект форми "обкатали" вперше в сезоні. Але як би це "золото" в орнаменті потім не вийшло боком.

Football.ua оцінює гру футболістів київського Динамо у матчі на Аноеті (за 10-бальною шкалою).

Матеріал підготовлено за підтримки Офіційного спонсора ФК Динамо Київ у матчах єврокубків GGBET.

Динамо Київ

Георгій Бущан — 8,0. Що не матч у Лізі Європи, так головний герой Динамо — це воротар. Цього разу Бущан пішов не так і далеко від Дмитра Різника з його 15 сейвами, і зупинився на показнику в 11, тоді як по воротах киян було завдано загалом 27 ударів. Просто жахливий показник. Але до голкіпера питань жодних, нехай і два удари прийшли в ближні кути, — він уже й пенальті готовий парирувати, аби тільки команда не пропускала. А вона пропускає.

Крістіан Біловар — Денис Попов — Максим Дячук — 4,0. Хоч два захисники, хоч три, хоч сім, як було в окремих моментах цієї гри, у обороні Динамо все одно не почуває себе достатньо впевнено для того, аби хоча б не привозити пенальті, які вже встигли стати фірмовою "фішкою" цих єврокубкових поразок. Причому, цього разу на невиправдані ризики йшов найбільш досвідчений із трійки, Попов, тоді як Біловара та Дячука просто відігравали в окремих епізодах та й усе на тому.

Олександр Караваєв — 5,0. У атаці в такій грі фланговим захисникам особливо бігати не доводилось, тому Караваєв захищався, боровся, інколи виходив переможцем із цих епізодів, але не був помітною фігурою на полі.

Володимир Бражко — 4,5. Загалом невдалий для опорника Динамо матч ще й ризикує завершитись бозна-якими наслідками, бо замінили його з пошкодженням, і є всі сумніви вважати, що Бражко не має прямо з Іспанії починати свій період зимового відновлення. Можливо, прямо там він і відбуватиметься. І, немов за помахом долі, єдина спроба Володимира хоча продемонструвати свій дальній удар у цій грі й призвела до потенційної травми. Свою боротьбу він програвав.

Микола Михайленко — 5,0. Інший гравець центру поля Динамо хоча б до боротьби залучений був більше за партнера по команді в схожому амплуа й точно мав більш помітний вплив у просуванні м’яча вперед. Але, знову ж таки, більш наслідків для суперників.

Владислав Дубінчак — 4,0. Що у правого захисника Динамо, те й лівого, але в Дубінчака все ж таки роботи було значно більше, бо проти нього грав нестримний Кубо, і покрутили хребці Владиславу добряче. Боротьбу на фланзі він зрештою програв. Не "під нуль", але з від’ємним для себе й команди показником.

Назар Волошин — 4,5. За удар у бік воріт той невдалий простріл на початку гри Волошину не зарахували, тож щодо атаки, куди Назар мав бути безпосередньо залученим, сказати нічого. Хоча й із його ротацією тренерський штаб тримав до останнього.

Едуардо Герреро — 4,5. Динамо завдало одного удару в площину — він опинився на рахунку панамського нападника. І це все, що можна сказати про залученість Едуардо в завершальній третині поля. Решта епізодів за його участі — суто боротьба в повітрі з сумнівним відсотком успішності в 45%.

Валентин Рубчинський — 4,0. На незвичній позиції продовжує награвати тренерський штаб номінального центрального півзахисника, і в підсумку вийшло так, що Рубчинський радше був восьмим захисником, аніж давав ширину в атаці. Хоча, можливо, таким і був першочерговий задум. Але це жодним чином не стримало Кубо.

Владислав Кабаєв, Владислав Ванат, Олександр Піхальонок, Максим Брагару — заміни від Динамо почались лише на 62 хвилині, хоча вже після перерви можна було проводити ротацію й ніхто б точно не назвав це рішення поспішним. Адже яка різниця, якщо група атакувальних гравців, незважаючи на час, коли вони з’являлись на полі, так і не спромоглась навіть на один удар по воротах із чотирьох?

Бажаєте дізнаватися про головні футбольні новини першими? Підписуйтесь на наш канал у Telegram! Слідкувати за нашим сайтом ви також можете у Facebook, Instagram та Twitter.