Ліга Європи

Наставник "червоних дияволів" оцінив вольову перемогу над Вікторією.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім прокоментував перемогу своєї команди у матчі шостого туру основного етапу Ліги Європи проти Вікторії Пльзень (2:1).

"МЮ додавав у ході зустрічі. Ми контролювали гру у першому таймі, але не створювали особливо небезпечних моментів. Нам не вистачало швидкості та рухливості. Ми не могли контролювати м'яч, бо на такому полі важко доставляти його нападникам. Вікторія теж не мала моментів.

Ми подарували їм гол у другому таймі, але добре відреагували. Зуміли відтіснити суперника на його половину поля та забити. У нинішній ситуації для нас було важливо здобути перемогу — вона зіграє нам на руку під час підготовки до наступного матчу.

Ми додаємо у деяких деталях. Дуже добре контролювали переходи з оборони в атаку та навпаки. Ми були агресивними при втраті м'яча. Нам потрібно проводити більше часу біля воріт суперника", — наводить слова Аморіма ВВС.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Вікторія Пльзень — Манчестер Юнайтед.