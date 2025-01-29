Ліга Європи

Віктор Мороз поділився очікуваннями від матчу проти "біло-синіх".

Головний тренер РФШ Віктор Мороз прокоментував майбутній матч восьмого туру основного етапу Ліги Європи проти київського Динамо.

"Ми не можемо самовпевнено думати, що маємо більше очок. Це не означає, що ми будемо фаворитами у цій грі. Найголовніше – розуміти, що ми можемо боротися з Динамо, але водночас гравці повинні залишатися зосередженими після перемоги над Аяксом.

Насамперед ми думаємо про наступний сезон і готуємося до нього. Підготовка до матчів з Аяксом і Динамо також була важливою, але ми не хотіли зосереджуватися лише на цьому і занадто форсувати підготовчий процес", — наводить слова Мороза LSM.lv.

Нагадаємо, матч Динамо Київ – РФШ відбудеться завтра, 30 січня, о 22:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.