Ліга Європи

Аморім висловився про безгольову засуху головного бомбардира команди.

Рубен Аморім, головний тренер МЮ, прокоментував ігрову форму нападника Расмуса Гойлунна, який не може забити протягом 21 матчу у всіх турнірах.

"Ми граємо двома "десятками" і потрібно, щоб один гравець розганяв атаки. Гойлунд це робить і дуже допомагає команді.

Сьогодні він мав 3-4 взаємодії, що змінили гру. Він зробив асист і йому потрібно просто забити. Він стурбований і це видно. Він заб'є", – сказав Аморім.

Раніше повідомлялося, що Бетіс навряд чи зможе викупити Антоні у Манчестер Юнайтед.