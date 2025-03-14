Аморім висловився про безгольову засуху головного бомбардира команди.
Рубен Аморім, Getty Images
14 березня 2025, 13:36
Рубен Аморім, головний тренер МЮ, прокоментував ігрову форму нападника Расмуса Гойлунна, який не може забити протягом 21 матчу у всіх турнірах.
"Ми граємо двома "десятками" і потрібно, щоб один гравець розганяв атаки. Гойлунд це робить і дуже допомагає команді.
Сьогодні він мав 3-4 взаємодії, що змінили гру. Він зробив асист і йому потрібно просто забити. Він стурбований і це видно. Він заб'є", – сказав Аморім.
Раніше повідомлялося, що Бетіс навряд чи зможе викупити Антоні у Манчестер Юнайтед.