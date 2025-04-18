Ліга Європи

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги Європи, що відбувся 17 квітня 2025 року.

Тоттенгем у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи в гостях здобув мінімальну перемогу над Айнтрахтом (1:0) і пройшов у півфінал турніру після нічиєї в першій грі (1:1).

Єдиний і переможний гол для команди Анже Постекоглу був забитий наприкінці першого тайму, коли на 43 хвилині Домінік Соланке реалізував пенальті.

У півфіналі турніру Тоттенгем зіграє проти норвезького Буде-Глімта, який сенсаційно вибив Лаціо.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Айнтрахт — Тоттенгем в рамках 1/4 фіналу плей-оф Ліги Європи УЄФА-2024/25:

Айнтрахт — Тоттенгем 0:1 (перший матч – 1:1)

Гол: Соланке, 43 (пен.).

Айнтрахт: Сантос — Крістенсен, Тута, Кох, Теат — Скірі, Ларссон (Ваї, 76) — Браун (Кнауфф, 76), Гетце (Шаїбі, 17), Баоя (Узун, 58) — Екітіке.

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджі — Бергвалль, Бентанкур, Меддісон (Кулусевські, 45+1) — Джонсон (Дансо, 85), Соланке, Тель (Сарр, 79).

Попередження: Сантос, Крістенсен, Теат — Джонсон, Бентанкур, Ромеро.