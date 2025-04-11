Україна

Базований португалець.

Головний тренер французького Ліона Паулу Фонсека в черговий раз підтримав Україну в боротьбі проти московитської агресії. Цитує португальського фахівця The Guardian.

"Мені справді важко дивитися на те, що там відбувається щодня. В останні кілька днів ми бачили, як тривають вбивства, вбивають дітей і невинних людей. Світ перебуває в дуже небезпечній ситуації: у нас більше імперіалістів, більше диктаторів, які хочуть керувати всім неправильним чином.

Я не думаю, що докладаються великі зусилля для вирішення ситуації з війною в Україні. Важко уявити собі ситуації, подібні до тих, що є в Україні та Палестині.

Люди, у яких є влада закінчити ці війни, не роблять того, що потрібно робити. Європі потрібно об'єднатися, стати сильнішою і бути готовою, щоб люди більше не страждали. Я знаю, що народ України ніколи не здасться, і в мене є надія, що одного разу я повернуся туди, щоб побачити своїх друзів", — заявив Фонсека.

Раніше повідомлялося, що Виконком УАФ звернувся до УЄФА щодо неприпустимості повернення представників рф до міжнародних змагань.