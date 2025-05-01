Ліга Європи

Більбао понад усе.

Ветеран Атлетік Більбао Оскар Де Маркос відповів на питання журналістів напередодні першого матчу 1/2 фіналу Ліги Європи з Манчестер Юнайтед. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"У нас особливий клуб, один такий на весь світ. Ми представляємо не тільки футбольну команду, а й цінності нашої землі, з якою ми тісно переплетені.

Ніко та Ін'які? У роздягальні команди робиться радісніше від того, що два брати грають за один клуб, у якому вони з самого дитинства. Мене переповнює радість тому, що я можу бути частиною команди разом із ними, насолоджуватися цією атмосферою справжньої сім'ї. Вони багато чого дають команді і як футболісти, і як особистості. Те, як вони жартують між собою, змушує сміятися всю команду.

Вальверде? Він батько для всіх нас. Ми безмежно його поважаємо. Йому не треба виголошувати довгих промов, щоб змусити себе поважати. Він завжди говорить спокійно, не підвищує голосу, ніколи не виявляє ні бурхливої радості, ні глибокої печалі. Ернесто завжди витриманий, і це ж почуття передається команді. Він вичавлює з кожного гравця все найкраще, на що той здатен.

Манчестер Юнайтед — це один із найкращих клубів у світі. Майбутній матч означає для нас дуже багато. Кожного вболівальника Атлетіка переповнюють найтрепетніші почуття. Ми ж пишаємося тим, що можемо зіграти в такому матчі за кожного нашого вболівальника.

Залишилося два кроки, два великих кроки. Спершу треба обіграти Манчестер Юнайтед. Щоб зробити це, ми повинні вміти мріяти. А в плей-оф не можна інакше. Юнайтед — це, безумовно, дуже складний суперник, але треба грати з думкою про те, що ми можемо пройти далі. Будемо сподіватися, нам це під силу", — сказав Де Маркос.

Перший матч між Атлетік Більбао та Манчестер Юнайтед відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.

Раніше Ернесто Вальверде висловився про гру з МЮ.