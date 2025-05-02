Ліга Європи

Баски програли 0:3 у Більбао і тепер потребують дива, щоб пройти до фіналу турніру.

Увечері четверга Атлетік Більбао зазнав нищівної поразки від Манчестер Юнайтед у першому матчі півфіналу Ліги Європи.

На рідному Сан-Мамесі баски поступилися англійському гранду з рахунком 0:3, поставивши себе у вкрай складне становище перед матчем-відповіддю на Олд Траффорд.

Як повідомляє Opta, ця поразка стала найбільшою домашньою в історії єврокубкових виступів Атлетіка. Раніше аналогічний рахунок (0:3) був зафіксований на цьому ж стадіоні у грудні 2009 року в матчі проти Вердера.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Атлетік — Манчестер Юнайтед.