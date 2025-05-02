Ліга конференцій

Наставник "синіх" поділився своїми думками після гри з Юргорденом.

Головний тренер Челсі Енцо Мареска прокоментував перемогу своєї команди у першому півфінальному матчі Ліги конференцій проти Юргордена (4:1).

"Насамперед, я дуже задоволений результатом та виступом команди. Це півфінал європейського турніру, тож це дуже важливо.

Ми знову запланували гру одним чином на початку та закінчили її по-іншому. Гра протягом години або 70 хвилин була гарною, але потім ми трохи зменшили оберти в останні 15 хвилин. Можливо це сталося тому, що ми були попереду з комфортним рахунком. Це показало, що ми не можемо дозволити собі розслаблятись, бо це завжди складно.

Суть у тому, що проти Легії ми виграли на виїзді з рахунком 3:0, але вдома виникли труднощі. Це був гарний досвід, і, безумовно, у наступному домашньому матчі нам потрібно буде довести розпочате до кінця і, сподіваюся, ми вийдемо у фінал.

Абсолютно нічого не скінчено. У нас є досвід із Легією. Це був добрий досвід, тому що ми можемо винести з нього уроки. Нам потрібно закінчити роботу вдома", — наводить слова Марески прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Юргорден — Челсі.