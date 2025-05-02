Ліга Європи

Англієць задоволений грою команди.

Захисник Манчестер Юнайтед Гаррі Магуайр підбив підсумки першого матчу півфіналу Ліги Європи, в якому його команда перемогла Атлетік – 3:0.

"Перші 20 хвилин були непростими – атмосфера була шаленою, вболівальники дуже голосно підтримували свою команду, а інтенсивність гри була надзвичайною. Ми припустились кількох помилок і виглядали трохи нервово, але згодом освоїлися, пережили цей натиск і реалізували свої моменти – особливо холоднокровно у першому таймі.

Мій вклад в перший гол? Було приємно показати свою техніку і зробити чудовий навіс. У штрафному виявилося багато наших гравців, і вони, мабуть, довірили мені зробити цей навіс. Це приємно, адже зрештою Каземіро відправив м'яч у сітку воріт чудовим ударом головою.

Був вивірений перший тайм та професійно відпрацьований другий: у нас були шанси забити четвертий м'яч, і, можливо, нам варто було грати у вищому темпі. Думаю, ми грали дещо обережніше. Але в результаті є – чудова перемога, хоча наступного четверга нас чекає ще одна важлива гра", — сказав англієць.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Атлетік — Манчестер Юнайтед.