Ліга Європи

Наставник "басків" поділився своїми думками після гри з "червоними дияволами".

Головний тренер Атлетіка Ернесто Вальверде прокоментував поразку своєї команди у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги Європи проти Манчестер Юнайтед (1:4).

"Результат вийшов приголомшливим, особливо враховуючи, що ми притиснули їх до воріт і намагалися повернутися в гру після найважчого після першого нашого голу.

Останні десять хвилин були дуже поганими, ми припустилися моменту слабкості. Ми грали дуже добре та трималися у матчі 80 хвилин, діючи біля їхнього штрафного майданчика, притискаючи їх. Але останні десять хвилин провели дуже погано. А футбол триває 90 хвилин, не 80 та не 75.

Ні в першому, ні в другому матчі матч не був легкою прогулянкою для Юнайтед. Рахунок має бути набагато рівнішим, ніж можна припустити за підсумком. Ми помилялися, але нам треба залишатися на ногах до кінця, бо такі команди не прощають помилок", — наводить слова Вальверде прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед — Атлетік.