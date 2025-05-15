Ліга Європи

Шведський вінгер Тоттенгема вибув на кілька місяців після операції на коліні.

Нападник лондонського Тоттенгема Деян Кулусевські пропустить фінал Ліги Європи проти Манчестер Юнайтед, що відбудеться наступної середи у Більбао. Про це повідомив головний тренер "шпор" Анже Постекоглу.

Як зазначив наставник на пресконференції перед матчем АПЛ з Астон Віллою, Кулусевські переніс операцію на правому коліні, яку було проведено після ушкодження, отриманого у поєдинку проти Крістал Пелас.

"Спершу здавалося, що нічого серйозного, але наступного дня ситуація погіршилася. Він переніс операцію і вибув на кілька місяців. Чи встигне повернутись до початку нового сезону – побачимо", – зазначив Постекоглу.

У клубі офіційно підтвердили хірургічне втручання, але точний термін відновлення не вказали. Очікується, що футболіст повернеться до гри не раніше серпня.

У поточному сезоні Деян Кулусевські провів за Тоттенгем 50 матчів, в яких він забив 10 голів та віддав 11 результативних передач.