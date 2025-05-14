Півзахисник Тоттенгема розпочинає реабілітацію під наглядом клубних медиків.
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14 травня 2025, 20:50
Тоттенгем офіційно підтвердив, що Деян Кулусевські зазнав травми правого коліна у матчі англійської Прем’єр-ліги проти Крістал Пелас (0:2), який відбувся минулого вікенду.
Після додаткових консультацій зі спеціалістами було ухвалено рішення про хірургічне втручання.
Операція вже проведена, і шведський півзахисник одразу розпочав курс відновлення разом із медичним штабом клубу.
У поточному сезоні Деян Кулусевські провів за Тоттенгем 50 матчів, в яких він забив 10 голів та віддав 11 результативних передач.