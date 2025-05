Тоттенгем офіційно підтвердив, що Деян Кулусевські зазнав травми правого коліна у матчі англійської Прем’єр-ліги проти Крістал Пелас (0:2), який відбувся минулого вікенду.

Після додаткових консультацій зі спеціалістами було ухвалено рішення про хірургічне втручання.

Операція вже проведена, і шведський півзахисник одразу розпочав курс відновлення разом із медичним штабом клубу.

