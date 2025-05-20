Ліга Європи

Оптимістичні новини для Рубена Аморіма напередодні фаналу ЛЄ.

За інформацією авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, Манчестер Юнайтед отримав хороші новини перед фіналом Ліги Європи.

У загальну групу повернулися захисник Діогу Далот, форвард Джошуа Зіркзе та центрбек Лені Йоро.

Футболісти взяли участь у тренуванні першої команди в день перед матчем з Тоттенгемом, що відбудеться у середу, 21 травня. Початок матчу о 22:00.

Слідкувати за фіналом Ліги Європи можна в онлайн-трансляції на Football.ua. Також ви можете ознайомитись із прогнозом букмекерів на цей матч і з інформацією про перегляд зустрічі на ТБ.