Ліга Європи

Головний тренер Арсеналу визнав заслуги опонентів після їхньої перемоги у фіналі над Манчестер Юнайтед.

Мікель Артета висловив повагу та привітав Тоттенгем із перемогою у Лізі Європи. У фіналі турніру команда з Північного Лондона здолала Манчестер Юнайтед з рахунком 1:0.

"Залишається лише привітати їх. Вони чемпіони, на шляху до цього багато чого потрібно робити правильно. Думаю, протягом сезону у них було безліч перешкод і труднощів, але в результаті їм вдалося досягти чудового результату. Тож їх треба привітати.

Це спорт, і я впевнений, що вони зробили все, що в їх силах, щоб досягти цього, і вони дійсно щасливі", — сказав Артета.

Раніше повідомлялось, що Мур став наймолодшим переможцем Ліги Європи.

Тоттенгем — Манчестер Юнайтед 1:0 Відео гола та огляд фіналу Ліги Європи