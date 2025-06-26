Ліга Європи

Матч відбудеться 10 липня.

Стало відомим місце проведення номінального домашнього матчу донецького Шахтаря в першому раунді кваліфікації Ліги Європи проти Ільвеса.

Матч пройде 10 липня у Словенії на стадіоні Стожице у Любляні. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за Києвом.

Нагадаємо, матч-відповідь у Фінляндії пройде 17 липня, о 19:00 за Києвом.

Також додамо, що у другому раунді ЛЕ, якщо Шахтар пройде Ільвес, "гірники" зіграють проти турецького Бешикташа. Якщо донецький клуб поступиться фінам, то у другому раунді відбору Ліги конференцій Шахтар зіграє із нідерландським АЗ.