Ліга Європи

"Гірникам" скоро стартувати в єврокубках.

Донецький Шахтар на своєму офіційному сайті оприлюднив заявку на матчі 1-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи з фінським Ільвесом.

Загалом до списку "А" та "Б" потрапило 29 футболістів.

Список "А":

Воротарі: 23. Кіріл Фесюн, 31. Дмитро Різник.

Захисники: 5. Валерій Бондар, 12. Георгій Гочолеішвілі, 13. Педро Енріке, 16. Іраклі Азаров, 17. Вінісіус Тобіас, 18. Алаа Грам, 22. Микола Матвієнко, 26. Юхим Конопля, 74. Мар’ян Фарина

Півзахисники: 6. Марлон Гомес, 8. Дмитро Криськів, 9. Мар’ян Швед, 10. Георгій Судаков, 11. Кевін, 21. Артем Бондаренко, 27. Олег Очеретько, 29. Єгор Назарина, 30. Аліссон, 38. Педріньйо, 39. Невертон

Нападники: 2. Лассіна Траоре, 7. Егіналду, 19. Кауан Еліас.

Список "Б":

34. Ростислав Баглай, 65. Микола Огарков, 20. Антон Глущенко, 24. Віктор Цуканов.

Матчі Шахтаря з фінським Ільвесом відбудуться 10-го та 17-го липня.